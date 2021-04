SAC Móvel permanece em Jequié até a próxima sexta – feira dia (09).

A unidade do SAC móvel permanece em Jequié até a próxima sexta – feira (09), tirando a 1ª e 2ª via da carteira de identidade. O interessado deve acessar o site SAC digital, agendar o horário, comparecer ao SAC móvel que esta na Avenida Otávio mangabeira, Mandacaru. Os documentos necessários é certidão de nascimento ou casamento e duas fotos 3X4. A taxa cobrada é de 39.90 para a segunda via do documento. O SAC móvel foi enviado ao município de Jequié, pois a procura para fazer a carteira de identidade aumentou muito nos últimos dias, e por isso a unidade veio para atender a demanda.

