SAC retoma atendimento por ordem de chegada a partir de hoje quarta-feira (03).

O SAC retoma o atendimento por ordem de chegada a partir da próxima quarta-feira (3). A medida entra em vigor em todos os postos da Rede SAC, exceto os que funcionam em shoppings na capital (Barra, Bela Vista, Shopping da Bahia e Salvador Shopping), três na Região Metropolitana (Camaçari, Lauro de Freitas e Simões Filho), além de dois no interior (Feira II e Conquista II). O objetivo principal da ação é ampliar a quantidade de cidadãos atendidos diariamente, facilitando o acesso das pessoas aos postos, sem precisar agendar pela internet.

Com o retorno do atendimento por ordem de chegada, a Rede SAC mantém todos os cuidados sanitários no combate ao novo coronavírus. “Vamos atuar com empenho para reforçar as medidas necessárias de higienização e controle do distanciamento entre as pessoas, evitando aglomeração nas salas de espera e nas recepções. A expectativa é que o fluxo do atendimento em todos os postos da Rede SAC ocorra com segurança e tranquilidade”, destaca o superintendente do SAC, Flávio Barbosa. Informações: Ascom Saeb

