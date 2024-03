SAFITEBA disponibiliza aulas gratuitas para o Concurso de Auditores-Fiscais do Trabalho 2024

Para auxiliar os estudos dos mais de 600 mil candidatos de baixa renda que solicitaram isenção de taxa de inscrição no Concurso Nacional Unificado, entidades representativas dos trabalhadores se unem para promover aulas gratuitas e on-line para, por meio do projeto Por Dentro da Auditoria Fiscal do Trabalho – Concurso 2024. As aulas são transmitidas, ao vivo, de terça a sexta-feira, nos canais do YouTube do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho do Estado da Bahia (SAFITEBA), do Instituto Trabalho Digno (ITD), da CUT do Rio Grande do Sul (CUT RS) e Diário PcD.

O Projeto Por Dentro da Auditoria Fiscal do Trabalho – Concurso 2024 oferta aulas de todos os pontos da prova específica, que terá 50 questões objetivas e prova discursiva, e aborda cinco eixos especificados no edital do Concurso, com recursos de acessibilidade, inclusive intérpretes de libras. A iniciativa é uma realização do SAFITEBA, da ANAFITRA, do ITD e da CUT RS, com o apoio da ONG Diário PcD de Pernambuco.

“Esperamos colaborar com os candidatos cotistas, de baixa renda e que não têm acesso a cursos preparatórios pagos, contribuindo assim para democratizar o acesso às carreiras típicas de estado, como é o caso da Auditoria Fiscal do Trabalho”, registra o vice-presidente do SAFITEBA, o Auditor Fiscal do Trabalho,AFT Mário Diniz.

Acesse o cronograma completo de aulas: https://safiteba.org.br/materialdeestudo/

