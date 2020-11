Saiba quais os bairros em Jequié que está com o fornecimento de água suspenso hoje (18).

A Embasa informa que até às 20 horas de hoje (18), o fornecimento de água estará suspenso nos bairros, Jequiézinho, Vila Vitória, Água Branca, Tropical, Cachoeirinha I e II, Mandacaru, Sunville e Pompilho Sampaio. O corte no fornecimento se dá em razão de um vazamento na adutora de Água Bruta DN 450 da Barragem do Criciúma. Os demais bairros de Jequié, vão ser abastecidos pela ET da Barragem da Pedra. A previsão para normalização do abastecimento é até as 20 horas de hoje (18).

