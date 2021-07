Salvador e Porto Seguro recebem voo inaugural da Ita Transportes Aéreos

Guarulhos, Salvador e Porto Seguro estão ligadas pelo novo trecho da ITA Transportes Aéreos, companhia do Grupo Itapemirim que estreou no mercado doméstico. O voo Guarulhos-Salvador-Guarulhos será diário, com escala em Porto Seguro tanto na vinda quanto na volta a São Paulo. Um receptivo da Secretaria de Turismo do Estado (Setur), composto por baianas e com a presença do secretário do Turismo, Maurício Bacelar, recebeu os passageiros do voo inaugural no Aeroporto Internacional de Salvador, nesta quinta-feira (1º).

O diretor comercial da Ita, Fabiano Oliveira, explicou os motivos que trouxeram a empresa para a Bahia, mais especificamente para Porto Seguro e Salvador. “São cidades extremamente importantes para o País e atendem muito à parte turística. Foi uma decisão da Ita iniciar por essas duas cidades para poder fazer já um grande atendimento para o estado. A Ita vem para democratizar todo o processo, turismo, negócio, corporativo, todo processo vai ser atendido por nós”.

O Grupo Itapemirim atua há 67 anos no mercado de transporte brasileiro, sobretudo no ramo rodoviário, com a Viação Itapemirim, além de investir no segmento ferroviário e em transporte urbano. A regularização da entrada no setor aéreo, com a Itapemirim Transportes Aéreos (ITA), ocorreu em 2020.

O primeiro voo da empresa foi realizado no dia 29 de junho de 2021, entre Guarulhos e Brasília, com renda revertida para instituições beneficentes. A ITA promete, até junho de 2022, atender 35 destinos em sua malha. A meta a longo prazo são 110 aeroportos em todo o Brasil. A companhia não cobrará pela primeira bagagem despachada, até 23 quilos, e pretende, em um ano, ter um sistema único de reservas, de rodoviário mais aéreo.

