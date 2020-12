Santa Casa de Itabuna é indicada ao Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio do Brasil

A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna (SCMI) está concorrendo, mais uma vez, ao Prêmio Melhores Programas de Estágio no Brasil, que é concedido pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos (Seccional São Paulo) e Ibope Inteligência. Em 2018 e 2019 conquistou, respectivamente, o segundo lugar dentre as melhores empresas do país e recebeu o selo de reconhecimento do CIEE. Os vencedores da edição 2020 serão anunciados em abril de 2021.

A Santa Casa de Itabuna, que conta com 40 estagiários nas áreas administrativa, assistencial e tecnologia da informação, tem um dos melhores programas de estágio do país e é reconhecida nacionalmente pela valorização de parcerias realizadas com instituições de ensinos técnicos e superiores.

A gerente de Gestão Pessoas da SCMI, Eneila Cerqueira, avalia que o Programa de Estágios ampliou a quantidade de talentos na instituição e vem gerando benefícios de mão dupla. “Tanto para nós, que buscamos sempre reforçar a nossa equipe com novos talentos, quanto para os estagiários que têm a oportunidade de colocar em prática a teoria vista em sala de aula. Para o estagiário, é a chance também de ingressar no mercado de trabalho”, afirma Eneila.

Os concorrentes ao prêmio são organizações privadas, públicas, de economia mista e entidades do terceiro setor, que mantenham Programas de Estágio com 10 ou mais estagiários administrados em parceria com o CIEE. São empresas que investem na formação, treinamento de jovens profissionais e que colaboram para a efetiva inserção deles no mercado de trabalho. Mais informações sobre o prêmio em https://www.ciee.org.br/portal/hotsites/premio-mepe/home.html

