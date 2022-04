Santander investe no sudoeste baiano e inaugura agência em Jaguaquara

Quinze dias após inaugurar sua loja em Candeias, na Grande Salvador, o Santander Brasil amplia sua presença agora no Sudoeste baiano. Nesta quarta-feira, dia 6 de abril, inaugura a agência de Jaguaquara, a 68ª na Bahia, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 189, no Centro.



Com um portfólio de produtos e serviços bastante identificado com o empreendedorismo e também o agronegócio, o Santander tem a expertise necessária para ajudar a impulsionar o desenvolvimento dessas vocações tão presentes entre os jaguaquarenses. O município, através do Ceasa, é o principal centro de abastecimento de hortifrutigranjeiros do interior baiano e tem um forte comércio varejista derivado dessa atividade. Todos os dias, centenas de caminhões saem carregados de frutas, verduras, hortaliças, raízes, produzidas na região, para serem comercializadas em outras cidades.



“Temos o desafio de proporcionar soluções assertivas para Jaguaquara e um olhar especial para atender as demandas de toda a cadeia produtiva que gera emprego e renda na cidade a partir da atividade hortifrutigranjeira. Como também, o Santander tem um leque de produtos e serviços que vai agregar aos jaguaquarenses para que realizem seus objetivos pessoais e profissionais”, enfatiza Thiago Mendonça, superintendente executivo da Rede Base do Santander Brasil.



A nova loja do Santander conta com uma equipe com conhecimento sobre o mercado e das excelentes oportunidades na região. Está preparada para ofertar produtos e serviços bancários desde os mais simples – como abertura de conta, pagamentos, saques e depósitos –, até os mais estruturados – operações de créditos e investimentos para pessoas físicas e jurídicas. Outro produto, com forte aceitação no universo do campo, é o CDC Solar, para adoção de energia limpa, seja nos seus negócios ou na própria residência do cliente, com previsão de quase zerar sua conta mensal a médio prazo.



“Temos inúmeras soluções inovadoras para quem necessita de crédito e ou pretende realizar investimentos. Observamos, por exemplo, uma oportunidade para apresentar as soluções da Getnet de meios de pagamento, como maquininhas, o Link Getpay (link de pagamento, que pode ser compartilhado pelo celular, sem a necessidade de o lojista ter máquina de cartões), uma plataforma para construir loja virtual e serviços de gestão financeira que podem ajudar os microempreendedores e empresas de pequeno e médio porte da região. Temos ainda o microcrédito do Prospera, com oferta de valor que contempla seguro, conta corrente e a própria máquina da Getnet”, diz Thiago.



A agência adotará todos os protocolos sanitários necessários para preservar a saúde de seus clientes e funcionários. Das 9h às 10h, atenderá de forma exclusiva idosos, gestantes, beneficiários do INSS e portadores de deficiência e, das 10h às 14h, os demais públicos. Também haverá o escalonamento de acesso de clientes, conforme o tamanho da unidade. Isso para garantir uma distância mínima de um metro entre todos. Além disso, será obrigatório o uso de máscara e álcool gel nas dependências da agência.

Comentários no Facebook:

Comentários