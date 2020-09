São Miguel das Matas no Vale do Jiquiriçá registra novo tremor de terra

As estações sismográficas registraram um novo tremor de terra de magnitude preliminar em São Miguel das Matas, Vale do Jiquiriçá, por volta das 5h30, deste domingo (27). De acordo com o Correio, diferente dos que ocorreram em agosto e setembr, o de agora teve registro de 1.0 MLv, ou seja, baixa intensidade.

São Miguel das Matas decretou estado de emergência em 31 de agosto – com validade de 180 dias -, dois dias após a ocorrência do 1º terremoto na região.

O mais forte na localidade chegou a magnitude 4.6, ocorrido no dia 30 de agosto. Segundo o superintendente da Sudec, Paulo Sérgio Luz, um relatório do município apontou que 10 casas terão que ser demolidas e outras 129 ficaram com fissuras e rachaduras, sendo assim, precisarão de reformas. Informações Bahia Notícias

