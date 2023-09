Saquearam carga de caminhão e foram parar na delegacia

Quatro homens foram flagrados pela polícia civil de Jequié, tirando uma carga de farinha de trigo que foi saqueada de uma carreta que se envolveu em um acidente na BR 330 próximo a região do Morro Verde em Jequié. No acidente uma pessoa morreu e outra continua internado no Hospital Prado Valadares em Jequié. Bandidos foram ao local do acidente furtaram a caraca que ficou espalhada as margens da BR 330. Ao tomar conhecimento, a polícia civil começou as diligências para prender os acusados, que segundo informações da polícia, já tentavam vender o produto no Bairro do Joaquim Romão. A polícia logrou êxito em prender 04 pessoas, que estavam fazendo descarregamento do produto. As diligência continuam para identificar e prender mais pessoas que saquearam a carga.

