Sargento da PM é preso em operação da SSP BA acusado de integrar grupo de extermínio

A Força Tarefa da Secretaria da Segurança Pública contra grupos de extermínio, liderada pela Corregedoria Geral, prendeu, na manhã desta quarta-feira (30/09), um sargento aposentado da PM e mais dois comparsas. O trio, que possuía mandado de prisão temporária de 30 dias, tem envolvimento com assassinatos, em 2020, na cidade de Itaberaba.

Com os criminosos foram apreendidos, durante cumprimentos de mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal de Itaberaba, quatro revólveres calibre 38, uma pistola, três espingardas, carregador, munições, colete balístico, algema e celulares.

O sargento aposentado será levado para Salvador, onde cumprirá o mandado, na custódia que fica localizada em uma área no Batalhão de Choque. Os outros dois comparsas no sistema prisional.

Participaram da operação equipes das Corregedorias Geral, da PM e da PC, da COE, da Superintendência de Inteligência da SSP, do Depin, do Draco, do DHPP, do DIP e do DPT de Itaberaba. Informações e Foto: SSP BA

