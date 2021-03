Sargento da polícia militar e filha morrem em grave acidente na BR 116

Um trágico acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (17), na BR-116 em uma rodovia de Caratinga-MG, duas pessoas morreram, sendo as vítimas fatais, um policial militar e a sua filha, ambos moradores de Itabuna-BA. O veículo em que viajavam colidiu violentamente contra uma árvore.

A esposa do policial, que estava no banco de trás, foi socorrida com politraumatismos para um hospital local, após ser retirada das ferragens do automóvel, pelo Corpo de Bombeiros.

André Luís Amaral Silva era sargento da PM, estava em licença-prêmio e voltava de viagem a passeio junto com a esposa, Solange, e com a filha, Rebeca.

Policiais de Itabuna e internautas de diversos grupos de redes sociais estão lamentando o ocorrido. Sargento Amaral era bastante querido na cidade, conhecido por ser ótimo companheiro, amigo, pai de família exemplar, policial dedicado. Ele integrou por muito tempo a 2ªCia da PM, onde foi lotado no módulo da praça do Pedro Jerônimo.

Os amigos de Rebeca também externaram profundos sentimentos nas redes sociais, uma vez que a jovem também era muito querida pela comunidade. Informações: Site Verdinho Itabuna

