Sargento da Policia Militar é morto a tiros na região e clima fica tenso

Moradores do Município de Brejões, no Vale do Jiquiriçá, buscam entendimento para o cometimento de um crime contra um Sargento aposentado da Polícia Militar, Gonzales de Almeida, que estava desaparecido desde o último sábado (9) e foi encontrado morto com perfurações à bala pelo corpo, na manha deste domingo (10).

O corpo do homem foi encontrado por populares às margens da Rodovia BA-026, estrada de acesso a Brejões, no trecho da comunidade rural de Peneira. Moradores da região, onde residem familiares da esposa da vítima, teriam acionado guardas municipais por volta das 06h30, quando os agentes da segurança municipal entraram em contato com as polícias Civil e Militar. Peritos do Departamento de Polícia Técnica estiveram no local e providenciaram o encaminhamento do cadáver para o Instituto Médico Legal de Jequié.

O Sargento Gonzales teria atuado nos municípios de Amargosa, São Miguel das Matas, Santo Antônio de Jesus e passou a integrar o quadro de militares da reserva remunerada no final de 2020. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do crime, mas a polícia disse já ter pistas do principal suspeito.

Ainda neste domingo, um indivíduo deu entrada no Hospital de Brejões sem sinais vitais vítima de disparos de arma de fogo. Contudo, não se sabe se o caso tem relação com a morte do policial. O clima é de tensão na cidade. Informações: Blog Marcos Frahm

