Sargento dos Bombeiros salva os dois filhos e morre afogado na Bahia

Um sargento morreu afogado após tentar salvar os filhos, que se afogavam em um rio, na cidade de Prado, no extremo sul da Bahia. Conforme o 18° Grupamento de Bombeiros Militares, a vítima foi identificada como o 2° SGT Anderson Antônio da Silva, lotado no 1° BBM de Belo Horizonte/MG. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu no sábado (19), na Praia das Ostras. O sargento estava em momento de lazer com a família, quando percebeu que seus dois filhos se afogavam no rio. Ele conseguiu salvá-los, mas foi arrastado pela correnteza em direção ao mar.

De acordo com o 18° Grupamento de Bombeiros Militares, o corpo de Anderson Antônio da Silva foi encontrado na Praia da Paixão por populares e removido para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itamaraju. O órgão informou que o Major BM Roque, comandante do 18° GBM, e o Capitão BM Milton Borges, coordenador de área prestaram todo o apoio ao CBMMG e à família do Anderson Antônio da Silva. Informações: G1BA

