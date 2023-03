SEC convoca professores da Educação Escolar Indígena aprovados no REDA

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) publicou, no Diário Oficial (D.O.), a convocação dos 55 professores indígenas da Educação Escolar Indígena aprovados no Processo Seletivo Simplificado para contratação, em caráter emergencial, pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). O processo se refere Edital nº 18/2022, publicado no D.O. de 11/11/2022.



Os candidatos convocados deverão enviar, no prazo de 2 a 15 de março, os documentos digitalizados para o correio eletrônico [email protected]. O mesmo período equivale para a entrega presencial da documentação. Os aprovados para o interior do Estado deverão comparecer nas sedes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE), munidos da documentação em original e fotocópia, dentro do mesmo prazo, no horário das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h30.



Dentre os documentos (em original e fotocópia) exigidos para a contratação estão o diploma de conclusão do curso de nível superior para a função temporária que concorreu expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); títulos obtidos no exterior revalidados no Brasil, se for o caso; Carteira de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento ou de Casamento, se for o caso; número de conta corrente do Banco do Brasil; título de eleitor e dos comprovantes dos dois últimos pleitos ou certidão de quitação eleitoral fornecida pelo respectivo cartório eleitoral; Carteira de Trabalho e Previdência Social e comprovante de vacina, entre outros. Vale ressaltar que o candidato que, na data da contratação, não reunir os documentos requisitados perderá o direito ao ingresso na referida função temporária. Foto: Claudionor Jr/ Ilustrativa

