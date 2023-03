SEC disponibiliza sistema on-line para que famílias consultem se estão aptas ao Bolsa Presença

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) disponibilizou o sistema de atualização cadastral SIADIANTE, para que as famílias dos estudantes da rede estadual inscritas no CadÚnico e em condição de vulnerabilidade socioeconômica verifiquem se estão aptas a receber o benefício do Programa Bolsa Presença ou se o mesmo já foi aprovado. Para isso, basta acessar o endereço http://siadiante.educacao.ba.gov.br/bolsapresenca e preencher com o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento do estudante ou do responsável pelo CadÚnico. O SIADIANTE é atualizado todo dia 15 de cada mês.



O NIS pode ser encontrado no Cartão Cidadão, cartão do Bolsa Família, Carteira de Trabalho ou no aplicativo do CadÚnico. Se a família não estiver elegível ao programa, o próprio sistema informa o motivo e passa as orientações necessárias. Caso o cadastro da família não seja localizado, recomenda-se a atualização dos dados cadastrais do estudante na unidade escolar e no CadÚnico. Para saber se a sua família está cadastrada no CadÚnico, acesse o endereço https://cadunico.dataprev.gov.br/#/.



Cada família beneficiada pelo Bolsa Presença recebe o valor de R$ 150 por mês, acrescido de R$ 50 a partir do segundo aluno matriculado, para assegurar que eles permaneçam na escola. A concessão do benefício está vinculada à assiduidade nas aulas ministradas pela unidade escolar em que o aluno está matriculado; à participação obrigatória dos alunos nas avaliações de aprendizagem promovidas pela unidade escolar, visando orientar o acompanhamento pedagógico; e à manutenção dos dados cadastrais atualizados na unidade escolar e de sua família no CadÚnico. Para dúvidas e mais informações, acesse aos canais da Ouvidoria da SEC, através do telefone 0800 284 0011 ou pelo e-mail [email protected]. Foto: Feijão Almeida /SECBA

