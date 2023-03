SEC divulga calendário para realização dos Exames de Certificação dos ensinos Fundamental e Médio

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) divulgou o calendário para a realização dos Exames de Certificação Estadual da Bahia (ECEBA), do Programa CPA Digital, para os ensinos Fundamental e Médio, nas unidades certificadoras. De acordo com a Portaria n° 317/2023, divulgada no Diário Oficial de sábado (18), as marcações dos exames começam nesta quarta-feira (22) e as aplicações, no dia 3 de abril, seguindo até janeiro de 2024.



Os candidatos interessados deverão realizar o pré-cadastro no endereço eletrônico cpadigital.educacao.ba.gov.br e, obrigatoriamente, efetuar cadastro e agendamento, através do Sistema de Gestão e Certificação On-line (SIGECON), além de realizar o pré-cadastro para obter login e senha do SIGECON. Na data e no horário estabelecidos no ato da solicitação no sistema SIGECON, o candidato deverá anexar os documentos solicitados no sistema. Ao finalizar sua solicitação, o mesmo deverá aguardar a análise das documentações e, após o deferimento, realizará seu agendamento no SIGECON para a unidade certificadora de sua preferência.



As unidades certificadoras estão localizadas nos municípios de Salvador, Itabuna, Ilhéus, Juazeiro, Barreiras, Caetité, Jacobina, Alagoinhas, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Jequié, Paulo Afonso, Senhor do Bonfim e Eunápolis. Os exames de certificação serão realizados semanalmente, de segunda a quinta, por área do conhecimento no Ensino Fundamental para os maiores de 15 anos (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Redação e Arte; História e Geografia; Matemática; e Ciências) e no Ensino Médio para os maiores de 18 anos (Língua Portuguesa e Literatura; Língua Inglesa, Redação e Arte; História, Geografia, Sociologia e Filosofia; Matemática e Química; e Física e Biologia).



O Programa CPA Digital poderá realizar de modo itinerante a aplicação de exames de certificação, por meio de Termo de Compromisso e Plano de Trabalho estabelecidos entre o governo do Estado e os municípios, empresas e organizações públicas e privadas, ONGs, instituições, e associações legalmente constituídas para atender aqueles que, por força do trabalho, distância e condições financeiras, não dispõem de recursos e tempo para acessarem as unidades certificadoras. As instituições que desejarem a aplicação itinerante deverão encaminhar pedido, por meio de ofício motivador, à Coordenação de Jovens e Adultos (CJA), pelo e-mail [email protected]. Foto: Feijão Almeida/Govba

