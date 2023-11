SEC divulga lista dos 63 estudantes selecionados para o Programa Deputado Jovem Baiano

A Secretaria da Educação do Estado divulga a lista dos 63 estudantes selecionados para o Programa Deputado Jovem Baiano (DJBA). Durante uma semana, entre 27 de novembro e 1º de dezembro, esses alunos vivenciarão os trabalhos legislativos da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Realizada pela SEC em parceria com o legislativo baiano, a iniciativa visa estimular a participação social e cidadã do público estudantil das redes pública e privada de ensino dos 27 territórios de identidades baianos, a partir da sua aproximação com o poder legislativo e a vivência parlamentar.



Veja a lista dos selecionados no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br)



O Deputado Jovem Baiano, que irá acontecer na sede da Alba, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, envolve estudantes de, no mínimo, 15 anos de idade do Ensino Médio, da Educação Profissional e Tecnológica, da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O espaço possibilitará aos participantes a simulação de como funciona a rotina de um parlamentar; as suas atividades e atribuições; e os trabalhos internos para a elaboração e votação de uma lei.



Dos 63 estudantes selecionados, 35 são da rede pública; 13 da rede privada; 4 indígenas; 4 quilombolas; 4 de Escolas da Família Agrária; e 3 com deficiência. Os participantes foram selecionados a partir da apresentação de projetos de lei em âmbito estadual, por meio dos quais os autores apontam problemas que precisam de solução e propõem possíveis alternativas em formato de proposição legislativa. “Eles terão a oportunidade de vivenciar o que é esta experiência legislativa, ou seja, o que um deputado ou deputada faz no seu dia a dia”, enaltece a coordenadora de Políticas para Juventude em Processos Educacionais da SEC, Larissa Santos. Informações e Foto: ASCOM SEC

