SEC divulga resultado do sorteio eletrônico para 960 vagas de cursos do PRONATEC

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) divulgou, nesta terça-feira (20), o resultado do sorteio eletrônico para 960 vagas de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na quota Qualifica Mais Emprega Mais e na modalidade de ensino presencial, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). O sorteio eletrônico foi realizado de modo aleatório e caráter classificatório, no auditório da instituição. O resultado pode ser conferido através do endereço http://bit.ly/3qR9vrB.



A secretária da Educação do Estado, Adélia Pinheiro, ressaltou a importância da oferta dos cursos. “São cursos que se voltam para a qualificação do fazer e para o empreendedor individual, pois são vários formatos para atender as necessidades do mundo produtivo dos 41 municípios atendidos de 24 Territórios de Identidade”.



O candidato contemplado deverá se apresentar à unidade escolar na qual o curso será ministrado no período de 4 a 14 de julho para a apresentação de documentos, como cópia legível de RG e do CPF (frente e verso); cópia legível do comprovante de endereço atualizado dos últimos 60 dias; e cópia legível do certificado e/ou histórico escolar (frente e verso), entre outros divulgados no edital. O início das aulas está previsto para o dia 21 de agosto de 2023.

Os cursos ofertados são Agente de Desenvolvimento Cooperativista; Agricultor Orgânico; Assistente Administrativo; e Microempreendedor Individual (MEI), com carga horária mínima de 160 horas e duração média de dois a quatro meses. Será concedida bolsa-formação trabalhador aos estudantes matriculados para custeio de transporte e alimentação. Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

