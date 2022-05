SEC divulga resultado final dos contemplados para os 43 cursos do Programa Educar para Trabalhar

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) divulgou, nesta sexta-feira (27), no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br), o resultado final do sorteio eletrônico para o ingresso nos 43 cursos técnicos de qualificação profissional ou de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de ensino não presencial de Educação à Distância (EAD), ofertados pelo Programa Educar para Trabalhar. A matrícula será realizada até o dia 12 de junho, de forma automática. Mas o candidato classificado deve ficar atento porque, caso seja necessário o envio de documentos ou informações, ele terá cinco dias corridos para enviar, a partir da data da solicitação.



As aulas serão iniciadas no dia 13 de junho, em parceria com o Sistema S, composto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC); o Serviço Nacional de Aprendizagem industrial (SENAI); e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), sendo os responsáveis pela prestação dos serviços educacionais. Ao todo, o programa Educar para Trabalhar ofertou, desde 2021, 200 mil vagas como parte da política de expansão da oferta da Educação Profissional e Tecnológica pelo governo do Estado, segundo destacou o superintendente de Educação Profissional e Tecnológica da SEC.



Para ingresso nos cursos, os contemplados devem ser residentes e domiciliados no Estado da Bahia; possuir registro de matrícula junto à Secretaria da Educação do Estado da Bahia; possuir Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) válido; ser estudante regularmente matriculado no Ensino Médio ou nos cursos técnicos de nível médio da rede pública estadual no ano letivo de 2022 ou egressos do Ensino Médio ou dos cursos técnicos de nível médio da rede pública estadual que tenham concluídos os estudos no período de 2016 a 2021; e possuir documentação pessoal e registro de matrícula atualizados junto à unidade escolar na qual está ou esteve matriculado. Informações: ASCOM/GOVBA/Foto: Feijão Almeida

