SEC e UNEB lançam projeto de combate ao analfabetismO

Em uma iniciativa para combater e erradicar o analfabetismo na Bahia, foi lançado, neste sábado (17), na Universidade Estadual da Bahia (UNEB), em Salvador, o projeto “Sim, Eu Posso”. Resultado da parceria entre a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) e a UNEB, a proposta vai atuar em 16 municípios. Com aulas a partir do mês de julho, serão formadas, em princípio, 300 turmas com jovens, adultos e idosos do campo e das periferias das cidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica, totalizando 4.500 alfabetizandos.



A secretária da Educação do Estado, Adélia Pinheiro, representou o governador Jerônimo Rodrigues no lançamento e lembrou que a Bahia se destaca com a menor taxa de analfabetismo entre todos os estados do Nordeste, conforme Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), realizada no ano de 2022 e divulgada, recentemente, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Adélia ressaltou que o “Sim, Eu Posso!” é mais uma das estratégias neste sentido.



“O Governo do Estado segue com os esforços para garantir o acesso à educação de qualidade a toda população baiana. Os avanços têm sido possíveis graças a massivos investimentos em obras em novas escolas e passam, também, pela valorização e formação dos educadores. E o “Sim, Eu Posso!” é mais uma demonstração do compromisso do nosso governador Jerônimo com a educação pública e com os baianos e baianas”, afirmou.



A reitora da UNEB, Adriana Marmori, também falou sobre a parceria para que o projeto alcance pessoas em diferentes territórios de identidade da Bahia. “A UNEB, junto com o MST e a SEC, assume o projeto ‘Sim, Eu Posso’ no intuito de garantir o direito à educação para todas as pessoas, não somente da formação das letras e dos números, mas uma formação cidadã e emancipatória para que tenhamos, de fato, uma outra sociedade, primada pela liberdade, equidade social, de direitos garantidos e preservados, e alinhada na defesa ao meio ambiente”, destacou. Foto: Amanda Chung

Comentários no Facebook:

Comentários