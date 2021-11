SEC entrega para apreciação do Conselho Estadual de Educação o Documento Curricular Referencial Bahia para o Ensino Médio

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) entregou, nesta terça-feira (9), o Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB) – etapa do Ensino Médio para apreciação e posterior emissão de parecer do Conselho Estadual de Educação do Estado da Bahia (CEEBA). O DCRB é o normativo estadual que visa orientar os sistemas, as redes e as instituições de ensino da Educação Básica do Estado na elaboração dos seus referenciais curriculares e/ou organização curricular escolar, por meio dos seus Projetos Políticos Pedagógicos (PPP). A entrega do documento foi realizada pelo secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, durante sessão do CEEBA coordenada pelo presidente da entidade, Paulo Gabriel Nacif.



Este é o segundo volume do DCRB, que trata da organização curricular das ofertas do Ensino Médio Regular e da Educação Integral, além da modalidade de Educação Profissional e Tecnológica (EPT). O primeiro volume do DCRB da Educação Infantil e do Ensino Fundamental já foi homologado pelo CEEBA, no final de 2019. Um dos pontos abordados no documento do Ensino Médio é a carga horária, que será de 1.800 horas dividas em 600 horas por ano, nos próximos três anos para a Formação Geral Básica (BNCC), e 1.200 horas, divididas em 400 horas por ano, nos próximos três anos, para a Flexibilização/Itinerários formativos.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários