SEC oferta 40 vagas de pós-graduação em Relações Internacionais para professores da Educação Básica pela UAB-BA

A Universidade Aberta do Brasil na Bahia (UAB-BA), sistema vinculado à Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), está oferecendo 40 vagas no curso de Relações Internacionais para os docentes da Educação Básica, em nível de especialização Lato Sensu, na modalidade Educação à Distância (EAD). As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 30 de junho, por meio de preenchimento de formulário eletrônico através, exclusivamente, do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), que pode ser acessado pelo link https://sig.unila.edu.br/sigaa/public/home.jsf . O edital está disponível no link https://documentos.unila.edu.br/editais/prppg/54-4 O curso terá a duração de 18 meses, com início previsto para o próximo mês de agosto, e será realizado em parceria com a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). A oferta é direcionada aos profissionais que atuam nas funções administrativas ou do Ensino Superior. As atividades serão realizadas no ambiente virtual, com aulas, chats e fóruns, entre outros, por meio de ferramentas interativas e recursos tecnológicos.A matriz curricular do curso está alinhada a uma proposta dinâmica, com disciplinas organizadas por módulos. A proposta é que os profissionais terão uma melhor compreensão da atualidade e poderão fazer uma análise dos principais eventos contemporâneos, refletindo tanto para a qualificação da formação docente, quanto para a aplicação do conteúdo nas salas de aulas, direcionada à formação dos alunos da Educação Básica.Camila Souza de Oliveira, coordenadora técnica e administrativa dos polos UAB Bahia, ressalta o papel que vem sendo desempenhado pela UAB, enquanto política pública. “Os cursos favorecem àqueles que, geralmente, não têm acesso, seja por questão financeira ou por residirem em locais distantes dos grandes centros urbanos”, lembra, pontuando também que a iniciativa influencia também na desaceleração dos fluxos migratórios de jovens estudantes para as regiões urbanas, além de contribuir para o desenvolvimento de municípios com baixos indicadores sócio-econômicos-educacionais.Oportunidades – Nos últimos dois anos foram ofertadas mais de 7.800 vagas em cursos de graduação e pós-graduação, em parceria com as quatro universidades estaduais da Bahia, bem como UFBA, IFBA, IFBAINO, UFSB, UFRB e UNIVASF. Para 2023 e 2024 estão previstas mais de 8.300 vagas e cerca de 200 novos cursos, incluindo licenciaturas, bacharelados e especializações. A Bahia conta, hoje, com Polos de Apoio Presencial, estrategicamente localizados em 22 municípios.– O Sistema UAB, criado em 2006, leva a universidade pública a locais distantes e isolados do país pela modalidade Educação à Distância (EAD), com ofertas de vagas, prioritariamente, voltadas ao preparo de profissionais para trabalhar com a Educação Básica. A Secretaria da Educação é responsável pela articulação e pelo desenvolvimento, em regime de corresponsabilidade com os três níveis governamentais (federal, estadual e municipal), por promover, de forma democrática e regionalizada, a oferta de vagas no Ensino Superior público para pessoas com dificuldades de acesso à universidade.