SEC promove aulões do Enem em 171 unidades escolares para quase 20 mil estudantes, neste sábado

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) promove, neste sábado (21), das 8h às 12h, mais uma etapa dos aulões dedicados aos alunos que farão as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro. Os aulões, que integram o Programa Universidade para Todos (UPT) da SEC, realizado em parceria com quatro universidades estaduais (Uneb, Uesb, Uefs e Uesc), juntamente com a Universidade Federal do Recôncavo (Ufrb), deverão reunir, sábado, 19.900 estudantes em 113 municípios, com a oferta das atividades em 171 unidades escolares.



As aulas serão ministradas por professores e monitores das universidades parceiras, com foco em Língua Portuguesa e Matemática. Em Salvador e Região Metropolitana, as aulas acontecerão em 39 colégios estaduais, a exemplo das unidades Brandão Correa, Vila Canária, Ministro Aliomar Baleeiro, Nelson Mandela, Eduardo Bahiana, Professor Carlos Barros, Hermano Gouveia Neto, Alaor Coutinho e David Mendes Pereira. Já no interior, os aulões serão realizados, por exemplo, nos colégios estaduais Luiz Viana Filhos, de Irecê; Idalina da Silva Dourado, em João Dourado; São Vicente de Paulo, em Bom Jesus da Lapa; e Luis Cabral, em Canudos.



Até o mês de novembro, espera-se a participação de, aproximadamente, 35 mil estudantes nos aulões, que abrangem os 27 Territórios de Identidade da Bahia. Além das aulas de sábado, o UPT oferece atividades de segunda a sexta-feira, no horário oposto às aulas regulares e ao horário de trabalho dos alunos beneficiados. Esta iniciativa cobre todas as disciplinas do currículo e é disseminada em 22 polos localizados em 300 municípios, envolvendo 18.966 estudantes. Os alunos recebem orientação profissional, abordando temas como planejamento de carreira, cursos oferecidos pelas universidades públicas e características dos perfis profissionais, entre outros assuntos. Foto: Ilustrativa/Amanda Chung

