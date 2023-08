SEC promove aulões do UPT em 103 municípios, neste sábado (19), para cerca de 17 mil estudantes

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) promove, neste sábado (19), das 8h às 12h, mais uma etapa dos aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e para o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). As aulas, com foco nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, são ministradas por professores monitores do Programa Universidade para Todos (UPT) das universidades estaduais parceiras (UEFS, UESC, UESB e UNEB) e devem mobilizar cerca de 17 mil estudantes.



A atividade proporciona aos estudantes uma experiência de aulas descontraída, interativa, participativa e interdisciplinar. Até novembro deste ano, cerca de 35 mil alunos participarão de aulões em diferentes regiões do Estado. “Temos um calendário do UPT que é executado pelas universidade e aulas ministradas pelos monitores. Neste sábado, mais uma vez, estaremos mobilizados de norte a sul, de leste a oeste da Bahia, para garantir aos nossos estudantes mais oportunidade de aprendizagem e preparação para os exames de acesso ao Ensino Superior, como o ENEM”, afirmou Patrícia Machado, coordenadora do UPT.



Em Salvador, os colégios estaduais Heitor Vilas Lobos, no Cabula; Raphael Serravalle, na Pituba; e Nelson Mandela, em Periperi, são algumas das unidades de ensino que terão os aulões. No interior, as atividades serão realizadas, por exemplo, no Colégio Estadual José Carvalho Baptista; no município de Rio Real; no Colégio Estadual Duque de Caxias, em Entre Rios; e no Centro Territorial de Educação Profissional Litoral Norte e Agreste Baiano, em Alagoinhas. Informações e Foto: ASCOM/GOV/BA

