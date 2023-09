SEC promove aulões para o ENEM em 171 unidades escolares, neste sábado (2), para 25 mil estudantes

Na contagem regressiva para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a Secretaria da Educação do Estado (SEC) promove, neste sábado (2), das 8h às 12h, mais um aulão do Programa Universidade para Todos (UPT). Os aulões do programa, que é realizado em parceria com as universidades estaduais de Santa Cruz (UESC), do Sudoeste da Bahia (UESB), de Feira de Santana (UEFS) e do Estado da Bahia (UNEB), além da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), serão realizados em 171 unidades escolares de 109 municípios e devem alcançar cerca de 25 mil estudantes matriculados no último ano do Ensino Médio da rede estadual.



A atividade, ministrada por monitores do UPT, tem foco em Língua Portuguesa e Matemática e também é direcionada para potencializar as aprendizagens dos estudantes nestes dois componentes curriculares. Em Salvador, por exemplo, turmas estarão reunidas nos colégios estaduais Eduardo Bahiana; Carlos Barros e de Tempo Integral de Vila Canária. Já no interior, as aulas vão acontecer em cidades como Itabuna, no Colégio de Tempo Integral Adeum Hilário Sauer; em Feira de Santana, no Instituto de Educação Gastão Guimarães; em Itapetinga, no Colégio Modelo; em Mulungú do Morro, no Colégio Estadual de Mulungu do Morro; em Oliveira dos Brejinhos, no Colégio Estadual Tiradentes; e em Souto Soares, no Colégio Estadual de Souto Soares.



Até novembro deste ano, cerca de 35 mil alunos participarão de aulões em diferentes regiões do Estado. O programa é direcionado aos estudantes concluintes do Ensino Médio em 2023, com o objetivo de fortalecer as aprendizagens, especificamente dos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, com aulas ministradas por professores-monitores das universidades estaduais. A atividade proporciona uma experiência de aulas descontraída, interativa, participativa e interdisciplinar. “A proposta é garantir aos nossos alunos mais oportunidades de aprendizagem e preparação para os exames de acesso ao Ensino Superior”, explica Patrícia Machado, coordenadora do UPT. Informações: ASCOM/SEC E Foto: Ilustrativa / Amanda Chung

Comentários no Facebook:

Comentários