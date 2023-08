SEC promove aulões preparatórios do ENEM para 15 mil estudantes em 116 escolas, neste sábado (26

Estudantes da rede estadual de ensino já iniciaram a contagem regressiva para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). A três meses da realização das provas, além de uma série de atividades ofertadas pelas escolas, entre oficinas, simulados, rodas de conversa, eles contam também com os aulões preparatórios aos sábados, como acontecem amanhã (26). Das 8h ao meio-dia, estão sendo esperados 15 mil estudantes em 116 unidades escolares, de 81 municípios, em 20 Núcleos Territoriais de Educação (NTEs).



A iniciativa é da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), em parceria com as universidades estaduais de Santa Cruz (UESC), do Sudoeste da Bahia (UESB), de Feira de Santana (UEFS) e do Estado da Bahia (UNEB), por meio do Programa Universidade para Todos (UPT).



Em Salvador, a atividade vai acontecer nos colégios estaduais Eduardo Bahiana, na Fazenda Grande 2; Barros Barreto, em Paripe; Helena Magalhães, em Tancredo Neves e Vila Canária, no bairro do mesmo nome.



No interior – As atividades serão realizadas em unidades escolares de municípios de todas as regiões, entre as quais o Colégio Estadual José Carvalho Baptista, no município de Rio Real; o Centro Territorial de Educação Profissional Litoral Norte e Agreste Baiano, em Alagoinhas; o Colégio Estadual Professora Simone Neri, em Inhambupe; e o Centro de Educação Profissional em Saúde do Centro Baiano, em Feira de Santana; além do Colégio Estadual Paulo Freire, em Itabela e o Colégio Estadual Jesus Moura, em Guaratinga.



Até novembro deste ano, cerca de 35 mil alunos participarão de aulões em diferentes regiões do Estado. O programa é direcionado aos estudantes concluintes do Ensino Médio em 2023 para fortalecer as aprendizagens, especificamente dos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, com aulas ministradas por professores monitores das universidades estaduais. A atividade proporciona uma experiência de aulas descontraída, interativa, participativa e interdisciplinar. “A proposta é garantir aos nossos alunos mais oportunidades de aprendizagem e preparação para os exames de acesso ao Ensino Superior”, explica Patrícia Machado, coordenadora do UPT. Informações: Ascom/SEC Foto: Amanda Chung

