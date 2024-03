SEC promove eleições de líderes de classe na rede estadual de ensino

Mais um importante passo está sendo dado em prol do exercício da gestão democrática na rede estadual de ensino da Bahia. Até o dia 6 de março, os alunos poderão participar da eleição de líderes e vice-líderes estudantis para o ano letivo de 2024. A proposta da Secretaria da Educação do Estado (SEC) é promover o empoderamento juvenil – contribuindo para a manutenção do clima colaborativo na escola – e a representação dos estudantes junto à gestão participativa das unidades escolares.



A coordenadora de Políticas Públicas para a Juventude em Processos Educacionais da SEC, Larissa Lima, fala sobre o impacto desta vivência para os estudantes. “Acreditamos que os nossos estudantes são os protagonistas do espaço escolar, que é um lugar de formação integral porque quando incentivamos que eles participem de um processo de eleição estamos ensinando sobre cidadania. São jovens mais comprometidos não só com a sua realidade, mas com a comunidade, com a política. Precisamos estar cada vez mais disponíveis à escuta e entender quais são as suas demandas, bem como fortalecer o espaço onde eles queiram estar para fortalecer os sonhos individuais e coletivos”.



Atribuições – Além de serem o elo entre colegas, professores e gestores da unidade de ensino, os líderes de classe têm, entre as principais atribuições, buscar a opinião consensual do grupo para representá-lo em situações decisórias; estimular o bom relacionamento da classe, através do diálogo; elaborar um plano de ação que contemple as necessidades da unidade escolar, visando melhorias no processo de ensino e aprendizagem; e estabelecer contato permanente com os demais líderes para a troca de experiências e preposições para o fortalecimento do processo educativo, entre outras prerrogativas.



Nos dias que antecedem as eleições, estudantes que lançaram suas candidaturas se mobilizam ativamente, dinamizando o ambiente escolar. Este é o caso do Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand, localizado em Feira de Santana, onde Paloma da Silva, 15 anos, e Heitor Martins, 16, almejam ser eleitos como líderes de classe. “Ser líder é ter responsabilidade de ser exemplo e auxiliar a classe, sempre representando os estudantes e dando assistência a todos da turma, sendo sempre acolhedor e incluindo todos”, ressalta Heitor. Já Paloma considera que é um cargo que exige muitas responsabilidades e qualidades, das quais ela se identifica e acredita estar preparada para o desafio.



Cronograma – O cronograma da eleição está dividido em quatro etapas. Entre os dias 26 de fevereiro e 6 de março é realizada a eleição de líderes de classe para a escolha de cada representante por turma, em todas as unidades escolares, nas sedes e anexos, e modalidades de ensino. A partir do dia 7 a 15 de março, cada unidade de ensino escolherá uma data para a realização da eleição de líderes escolares. Após esses dois processos, serão iniciadas as etapas Municipais, entre os dias 18 e 22 de março, e Territoriais, de 25 a 28 de março, que são conduzidas pelos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs). Nesses dois últimos períodos, a eleição é feita de forma on-line, por meio de reuniões no Google Meet, quando os candidatos apresentam suas plataformas, e através de formulários do Informs. Informações e Foto: Ascom/SEC

