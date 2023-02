SEC promove jornada pedagógica para planejamento do ano letivo 2023

A Jornada Pedagógica 2023 da rede estadual de ensino acontece entre os dias 1° e 3 de fevereiro, com o tema “Educação e território no bicentenário da Independência da Bahia”. Realizada pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) em todas as escolas dos 27 Territórios de Identidade da Bahia, a atividade reúne gestores, professores, coordenadores pedagógicos e trabalhadores para planejar as atividades letivas deste ano, assim como debater projetos educacionais e políticas públicas.



A abertura oficial da jornada será às 8h, no Colégio Estadual Pedro Paulo Marques e Marques, no bairro de São Cristovão, em Salvador, com transmissão pelo canal do Youtube da secretaria (Youtube.com.br/EducacaoBahia1). Como parte da programação de abertura da jornada, será realizada uma palestra com o tema “Currículo do Ensino Médio: desafios e avanços. Também haverá uma apresentação cultural sobre o Bicentenário da Independência da Bahia.



Nos dias 2 e 3 de fevereiro, pela manhã, por meio de lives, os superintendentes da SEC irão abordar questões como Documento Referencial Curricular da Bahia (DCRB); Indicadores Educacionais; Novo Ensino Médio; Educação Infantil e Ensino Fundamental; Educação Integral; e Educação Profissional e Tecnológica; além de programas e projetos estratégicos, como Busca Ativa, Mais Estudo e Bolsa Presença.



De acordo com a superintendente de Políticas para Educação Básica, Leninha Vila Nova Cavalcante, o momento tem como foco a avaliação e o planejamento para a construção de uma escola pública pautada na qualidade de ensino, na diversidade e no respeito. “A jornada pedagógica é um momento de acolhimento da rede para planejarmos as ações que a escola precisa executar durante o ano letivo, no intuito de garantir o direito da aprendizagem, com qualidade social. É, também, uma oportunidade de agradecimento à rede pelo comprometimento em 2022, sobretudo, na recomposição das aprendizagens. E esta acolhida tem uma premissa de reconhecer e valorizar a identidade do nosso povo, a partir dos Territórios de Identidade da Bahia”, afirmou. Foto Divulgação

Comentários no Facebook:

Comentários