SEC promove seminário virtual sobre segurança e bem-estar nas escolas

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), por meio do Instituto Anísio Teixeira (IAT), realiza, nesta sexta-feira (6), a partir das 9h30, o seminário virtual “Escolas e outros espaços educacionais como ambientes seguros e de bem-estar”. A atividade, que será transmitida pelo canal do IAT no Youtube (www.youtube.com/institutoanisioteixeiraiat), tem como objetivo apresentar conteúdos que busquem o fortalecimento das unidades escolares e outros ambientes educacionais como ambientes acolhedores, seguros e que promovam o bem-estar.



A ação contará com a participação da secretária da Educação do Estado da Bahia, Adélia Pinheiro; do diretor geral em exercício do Instituto Anísio Teixeira, Iuri Rubim; e dos presidentes da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme Bahia), Gilvânia da Conceição Nascimento, e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime Bahia), Anderson Passos, entidades parceiras na realização do seminário.



Participam, também, da atividade representantes dos 27 Territórios de Identidade da Bahia, dentre eles dirigentes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE), gestores de unidades escolares e educadores das redes municipais e estadual de ensino.



Durante o seminário, além de palestras e exposições sobre questões que envolvem o tema, haverá o compartilhamento da experiência prática de uma escola da rede estadual no desenvolvimento de ações que disseminam a cultura de paz e promovem a segurança e o bem-estar no ambiente escolar.



