SEC prorroga inscrições para 43 cursos do Programa Educar para Trabalhar

Os estudantes e egressos do Ensino Médio ou dos cursos técnicos de nível médio da rede estadual de ensino têm uma nova oportunidade para fazer um dos 43 cursos de qualificação profissional ofertados pelo programa Educar para Trabalhar. As inscrições foram prorrogadas até o dia 23 de maio e podem ser feitas, exclusivamente, pelo Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br). As vagas são gratuitas e as aulas são realizadas on-line, na modalidade Educação à Distância (EAD).



O Educar para Trabalhar é uma iniciativa do Governo da Bahia, por meio da Secretaria da Educação do Estado (SEC), para oportunizar novos conhecimentos para os estudantes, visando a inserção no mundo do trabalho. O superintendente da Educação Profissional e Tecnológica do Estado, Ezequiel Westphal, falou que as escolas continuam mobilizadas para as inscrições. “Resolvemos prorrogar as inscrições no intuito de oportunizar os estudantes e egressos uma vaga no programa e nos cursos de qualificação profissional, em um dos 10 eixos tecnológicos ofertados”, afirmou.



O sorteio eletrônico das vagas será no dia 24 de maio. Nesta mesma data será divulgado o resultado parcial da lista de classificados. O prazo para recursos será nos dias 25 e 26 de maio e o resultado final será publicado no dia 27 de maio. A matrícula ocorrerá de 28 de maio a 12 de junho e as aulas serão iniciadas no dia 13 de junho, em parceria com o Sistema S, composto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC); o Serviço Nacional de Aprendizagem industrial (SENAI); e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), sendo os responsáveis pela prestação dos serviços educacionais. Informações e foto: ASCOM GOVBA

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários