SEC prorroga inscrições para formação de professores do Ensino Fundamental, em parceria com a FGV  

Foram prorrogadas, até domingo (31), as inscrições para a Formação Continuada DCRB na Escola: Trilhando as Áreas de Conhecimento. A iniciativa da Secretaria da Educação do Estado é desenvolvida em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Podem participar professores de escolas públicas e privadas do Ensino Fundamental dos anos iniciais e finais. Para a inscrição na atividade, que é gratuita e garante certificação, os educadores devem acessar o endereço http://dcrb.educacao.ba.gov.br.



O programa conta com etapas on-line e presencial, somando 60 horas de conteúdos teórico e prático. As aulas on-line já começaram e estão disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com duração de 44 horas. A etapa presencial ocorrerá nas sedes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs), com duração de 16 horas, durante dois dias. O objetivo é alcançar profissionais que atuam nos 417 municípios baianos e mais de 25 mil escolas. Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

