SEC publica orientação sobre oficinas educativas nas escolas estaduais

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) publicou no Diário Oficial, a portaria que estabelece orientações gerais e procedimentos para a implantação das oficinas educativas do Programa Baiano de Educação Integral Anísio Teixeira nas escolas da rede estadual de ensino. Com a iniciativa, fica estabelecido o Educa Mais Bahia, como estratégia de indução e qualificação da Educação Integral em tempo integral, por meio da realização das oficinas educativas.

As oficinas educativas ocorrerão sob orientação pedagógica, dentro da perspectiva de sua contextualização com o território de pertencimento e o projeto de vida dos estudantes. A ação poderá acontecer dentro dos próprios espaços escolares, bem como de centros comunitários, bibliotecas públicas, praças públicas e museus, entre outros locais, a partir de parcerias com órgãos e instituições públicas ou privadas. As atividades – que terão como base a experimentação e a investigação científica – envolverão cultura e arte; esporte e lazer; cultura digital; educação financeira e para o consumo; comunicação e uso de mídias; educação ambiental; direitos humanos; práticas de prevenção aos agravos à saúde; e alimentação saudável, dentre outras.

As práticas pedagógicas terão articulação com os componentes curriculares das diferentes áreas de conhecimento e práticas socioculturais e com as ações e projetos realizados pela SEC. As oficinas também estarão ligadas à valorização das experiências históricas das escolas de tempo integral como inspiradoras da Educação Integral na contemporaneidade; à articulação entre sistemas de ensino, universidades e escolas; afirmação da cultura dos direitos humanos, estruturada nas diversidades, na promoção da equidade étnico-racial, religiosa, cultural, geracional, de orientação sexual, gênero, opção política e nacionalidade; e estímulo ao engajamento dos alunos e das famílias beneficiárias das diversas ações e projetos de assistência e permanência estudantil.

Informações e Foto: ASCOM/GOVBR As unidades escolares que estiverem dentro dos critérios para a participação das oficinas deverão se cadastrar na plataforma Bahia Estado Voluntário, disponível no site www.estadovoluntario.ba.gov.br

