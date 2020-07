SEC reafirma que não há prazo definido para retorno das aulas na rede estadual

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) reafirmou que ainda não há prazo definido para a retomada das atividades escolares presenciais na rede estadual de ensino. O posicionamento da pasta, nesta segunda-feira (27), adverte sobre a disseminação de uma informação falsa redes sociais, a qual toma por base “fragmento de um documento interno” da secretaria e está sendo usado para criar a “falsa ideia de retorno iminente às aulas”.

“As aulas só serão retomadas em condições de segurança, em consonância com o restante do país e seguindo as melhores práticas e experiências do mundo, de forma segura e sustentável”, alerta A SEC. Acrescenta ainda que a “definição do momento do retorno se dará a partir da indicação das autoridades de saúde do governo do Estado, no tempo adequado e seguindo os protocolos de segurança”.

O órgão afirma ainda que os protocolos de segurança e o calendário de retorno às aulas serão debatidos com “entidades e instituições pertinentes”, entre elas UPB, UNDIME, UNCME, SINPRO, APLB, SINEPE, Conselho Estadual de Educação do Estado da Bahia, Fórum Estadual da Educação, Fórum de Gestores e universidades públicas e privadas, além de representações estudantis, seguindo a prática do diálogo, da colaboração e da construção coletiva.

De acordo com a SEC, o documento em circulação é “um exercício meramente hipotético de calendário feito com os professores para construir, conjuntamente, as Trilhas do Saber e traz expressamente o aviso de que até que os indicadores de monitoramento da COVID-19 se estabilizem, não há previsão de retorno”.



Via: Bahia Notícias

