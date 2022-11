SEC realiza, a partir de hoje a 10ª Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia

Estudantes e professores da rede estadual de ensino da capital e do interior participam, de 8 a 10 de novembro, na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas, da 10ª Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA). O evento, promovido pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), com cerimônia de abertura marcada para esta terça-feira (8), às 10h30, contará com a apresentação de 270 projetos de iniciação científica desenvolvidos como parte do currículo escolar e terá como tema “Pesquisa científica e projeto de vida – desafios da Educação Básica”. Na programação, que segue até quinta-feira (10), ainda acontecerão mesas de debate, oficinas e apresentações culturais. A atividade será transmitida pelo Canal do Youtube da TV Conexões (youtube.com/estacaodosaberconexoes).



– Acesse a programação completa (https://bit.ly/3t0K8kG)



Os projetos contemplam as seguintes modalidades: Projeto de Pesquisa em Andamento; Pesquisas Científicas Concluídas; Performances Científicas; Relato de Experiências de Orientação Científica; e projetos estruturantes (AVE, FACE, TAL, EPA, JEB, DANCE, ENCANTE, FEST, PROVE), além de ações voltadas à Educação Ambiental e Saúde na Escola. Todas as iniciativas envolvem estudantes regularmente matriculados nas modalidades e ofertas da rede pública estadual da Bahia, como Ensino Fundamental, 6º ao 9º ano; Ensino Médio, 1ª, 2ª e 3ª série; e Educação Profissional e Tecnológica, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série, sob a orientação dos gestores, professores e coordenadores pedagógicos.



Sobre a FECIBA – A FECIBA visa promover a popularização da Ciência, por meio da apresentação de projetos de investigação científica desenvolvidos por estudantes e professores da rede pública do Estado da Bahia, no âmbito do Programa Ciência na Escola. Em 2021, a feira foi realizada de forma on-line, no mês de dezembro, em virtude da pandemia do Coronavírus. Com 20 salas virtuais, foram apresentados 164 projetos, além de palestras, apresentações culturais, avaliação e certificação de projetos. Foto: Claudionor Jr/SECBA

