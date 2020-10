SEC realiza ações alusivas ao Dia do Professor e lives terão a participação especial da escritora Conceição Evaristo e da cantora Juliana Ribeiro

Para celebrar o Dia do/a Professor/a (15 de outubro), a Secretaria da Educação do Estado (SEC) desenvolve uma série de atividades em homenagem a estes profissionais. Uma série de reportagens está sendo divulgada e publicada no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br), com o perfil de educadores que falam sobre o amor pela profissão e, nesta semana, a SEC promoverá duas lives com educadores, gestores e estudantes para celebrar a data, com a participação do secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues.

Nesta quarta-feira (14), às 17h, a professora e escritora brasileira Conceição Evaristo é a convidada para discorrer sobre o tema: “Educação e histórias de vidas”. A mineira, nascida em Belo Horizonte, e graduada em Letras, pela UFRJ, além de mestre em Literatura Brasileira, pela PUC do Rio de Janeiro, e doutora em Literatura Comparada na Universidade Federal Fluminense (2011), fará um bate-papo com os estudantes e colegas professores sobre sua trajetória de vida e a motivação que sempre encontrou para ensinar e escrever. A live terá como debatedora Renata Freitas Lopes, professora de História no Colégio Estadual de Junco, em Jacobina, e formadora do Plano de Formação Continuada do Instituto Anísio Teixeira (IAT). A live será realizada pelo canal no YouTube do IAT (youtube.com/institutoanisioteixeiraiat).

