SEC realiza aula inaugural do ano letivo na próxima segunda-feira (7) com a participação de Conceição Evaristo

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) promove, na próxima segunda-feira (7), a aula inaugural do ano letivo 2022, às 8h30, no auditório do Instituto Anísio Teixeira (IAT), em Salvador. A aula contará com a participação do secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, de estudantes, familiares e educadores. A transmissão será pelo canal Educa Bahia e pelo canal do Youtube da Educação Bahia. Com o tema “Educação é a máquina que produz a democracia”, a aula inaugural terá como convidada especial a escritora Conceição Evaristo.

Durante a atividade, serão entregues 150 kits para as fanfarras escolares; kits de laboratórios de informática, com quase 5 mil computadores e chromebooks para unidades da Educação Profissional e Tecnológica; 200 kits de arena de lutas (tatames e quimonos, luvas e sacos de box); 100 óculos ORCAM para estudantes cegos e com baixa visão; e equipamentos e modernização dos estúdios do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC).

A programação contempla, ainda, exposição de programas e projetos estruturantes; apresentação de novos programas da Educação; apresentações do Sexteto da NEOJIBA e da Banda Marcial Nelson Mandela (BANEMA), do Colégio Estadual Nelson Mandela; e entrega da premiação do concurso de vídeos escolares “Saúde na Escola”, promovido pela SEC; além de depoimento de estudantes.

