SEC realiza aulões para o ENEM em 108 municípios, neste sábado (16)

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) promove, neste sábado (16), mais uma rodada de aulões preparatórios para o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), que está marcado para acontecer nos dias 5 e 12 de novembro. Os aulões integram o Programa Universidade para Todos (UPT) da SEC, realizado em parceria com quatro universidades estaduais (UNEB, UESB, UEFS e UESC), juntamente com a Universidade Federal do Recôncavo (UFRB). A atividade deve reunir 19.808 estudantes de 168 unidades escolares, localizadas em 108 municípios.



O objetivo principal dos aulões é ampliar as oportunidades de aprendizado nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática para os alunos do 3º ano do Ensino Médio e da Educação Profissional e Tecnológica. As atividades são conduzidas por professores e monitores das universidade.



Em Salvador e Região Metropolitana, as aulas acontecerão em 47 colégios estaduais, a exemplos do Costa e Silva, Manoel Devoto, Edvaldo Brandão, Raphael Serravalle, Duque de Caxias, Helena Magalhães e David Mendes Pereira.



Até o mês de novembro, espera-se a participação de, aproximadamente, 35 mil alunos em aulões, abrangendo os 27 Territórios de Identidade da Bahia. Além das aulas de sábado, o UPT oferece atividades de segunda a sexta-feira, no horário oposto às aulas regulares e ao horário de trabalho dos alunos beneficiados. Informações: ASCOM/GOVBA Foto: Amanda Chung

