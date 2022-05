SEC realiza “Dia D” no último dia para inscrições dos estudantes nos cursos do programa Educar para Trabalhar nesta segunda (9)

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) realiza, nesta segunda-feira (9), o “Dia D” de mobilização para as inscrições gratuitas nos cursos do programa Educar para Trabalhar. A ação, que corresponde ao último dia para os interessados garantirem sua vagas, acontece, das 9h às 17h, em extensa programação on-line no canal Educação Bahia ( https://bit.ly/3LOkt6O ), no YouTube. Durante o encontro serão divulgados links de salas virtuais para direcionamento dos interessados que manifestem dúvida ou quiserem se inscrever no momento das lives.Nas escolas, a SEC orienta que a gestão divulgue a mobilização com cartazes; cards nos grupos virtuais e mobilização nas salas de aula; envolva o estudante; realize ações explicativas durante o intervalo; disponibilize os laboratórios de informática; permita o uso dos chromebooks para acessarem as lives ou promova ao vivo no auditório da unidade escolar; e faça um cardápio especial no Dia D.Para a nova etapa do programa Educar para Trabalhar são ofertadas 110.459 vagas, de 43 cursos de qualificação profissional ou de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de ensino não presencial de Educação à Distância (EAD), de 10 Eixos Tecnológicos. Os interessados devem acessar o formulário eletrônico, disponível no Portal da Educação ( https://bit.ly/3sgxxtC ).O ingresso nos cursos ocorrerá por sorteio eletrônico, de modo aleatório e equitativo, de caráter classificatório. As atividades do Educar para Trabalhar são desenvolvidas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC); o Serviço Nacional de Aprendizagem industrial (SENAI); e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), sendo os mesmos responsáveis pela prestação dos serviços educacionais.As vagas são destinadas a estudantes e egressos do Ensino Médio ou dos cursos técnicos de nível médio da rede estadual de ensino. Os cursos ofertados são: Almoxarife , Administrador de Bancos de Dados; Assistente Administrativo; Assistente de Contabilidade ; Auxiliar de Laboratório de Microbiologia ; Agricultor Agroflorestal; Assistente de Recursos Humanos ; Agente Cultural; Agente de Gestão de Resíduos Sólidos; Agente de Informações Turísticas; Almoxarife de Obras; Assistente de Logística; Auxiliar Administrativo Rural ; Auxiliar Agropecuário ; Auxiliar em Agricultura de Precisão ; Bovinocultor de Leite; Bovinocultor de Corte ; Cerimonialista; Controlador e Programador de Produção; Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos; Desenhista da Construção Civil ; Desenhista de Móveis ; Desenhista de Produtos Gráficos WEB ; Desenhista Mecânico ; Instalador e Reparador de Redes de Computadores ; Montador e Reparador de Microcomputadores; Organizador de Eventos; Produtor Cultural; Programador de Dispositivos Móveis; Programador de Sistemas; Programador Web; Recepcionista em Serviços de Saúde; Representante Comercial; Vitrinista; Inspetor de Qualidade; Operador de Processamento de Grãos e Cereais Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças ; Operador de Processos Químicos Industriais; Operador de Tratamento de Águas e Efluentes; Operador em Petróleo e Gás; Auxiliar em Agroecologia; Vitrinista; e Padeiro.09h – 10h: Live direcionada aos líderes territoriais e líderes de classe10h – 11h: Live direcionada aos estudantes da Educação Integral11h – 12h: Live direcionada aos estudantes da Educação no Campo, Indígena e Quilombola13h – 14h: Live direcionada à Educação Básica em geral14h – 15h: Live com os parceiros do Sistema S (SENAR/ SENAI/ SENAC)15h – 16h: Live com técnicos da Superintendência da Educação Profissional e Tecnológica.