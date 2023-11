SEC realiza live sobre o Programa Bolsa Presença, na próxima terça-feira (28)

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) realiza, na próxima terça-feira (28), às 17h, a live “Programa Bolsa Presença: uma política de permanência escolar”, transmitida no canal do YouTube do Instituto Anísio Teixeira (IAT), através do endereço https://abre.ai/hnMC. O objetivo é promover a discussão sobre a temática de permanência escolar; apresentar o investimento do Governo do Estado para garantir a permanência dos estudantes na escola; e reduzir os índices de evasão e abandono escolar. A atividade virtual também visa divulgar os impactos socioeducacionais do programa obtidos na avaliação realizada.



A live tem como público-alvo colaboradores, estudantes e famílias beneficiárias pelo Bolsa Presença, que visa contribuir para a segurança alimentar das famílias e assegurar a permanência dos estudantes na escola. Cada família cadastrada no CadÚnico e em condição de vulnerabilidade socioeconômica recebe R$ 150 por mês, acrescidos de R$ 50 a partir do segundo estudante matriculado.



Para a apresentação da temática, foram convidados profissionais da rede pública estadual. O superintendente de Gestão da Informação da SEC, Rainer Wendell Guimarães, fará uma apresentação sobre os impactos do programa. A programação contará, ainda, com a exibição de vídeos com depoimentos de estudantes, famílias e professores da rede estadual de ensino.

Serviço:

O que: Live sobre o Programa Bolsa Presença

Quando: 28 de novembro (terça-feira), às 17h

Onde: canal do YouTube do Instituto Anísio Teixeira (IAT), no endereço https://abre.ai/hnMC.

Foto: Amanda Chung

