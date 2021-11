SEC realiza maratona de aulões virtuais preparatórios para o ENEM 2021

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) vem realizando, ao longo do ano, através do Projeto ENEM 100%, diversos aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), cujas provas serão realizadas nos dias 21 e 28 de novembro. Para potencializar a preparação dos estudantes, a SEC também iniciou, na quarta-feira (10), a maratona de aulões do ENEM 2021, que segue até o dia 26 de novembro, na página do YouTube do EMITec, no canal TV Educa Bahia e na página da Rede ENEM. A ação, realizada em parceria com a Rede ENEM, integra aulões das disciplinas das quatro áreas de conhecimento e de Redação para o ENEM.

Informações e Foto: ASCOM/SEC A iniciativa consiste em um combo completo, com aulões, e-Books gratuitos de Redação e de todas as disciplinas, com os conteúdos que mais caem no exame, além de uma bateria de simulados das provas objetivas. Para acompanhar os aulões, ao vivo, transmitidos pela Rede ENEM, é preciso realizar a inscrição por meio do link: https://bityli.com/rlYcGB . O aulão de Inglês e Espanhol será realizado de forma agrupada. Os links para baixar os e-Books e fazer os simulados estão no endereço https://cursoenemgratuito.com.br/bahia/

