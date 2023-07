SEC realiza matrícula de contemplados no sorteio eletrônico para cursos técnicos de nível médio

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) realiza, nestas terça e quarta-feira (25 e 26), a matrícula para os classificados no sorteio eletrônico dos cursos técnicos de nível médio, na modalidade subsequente, ou seja, para quem já concluiu o Ensino Médio e quer voltar a estudar. Foram ofertadas 9.765 mil vagas distribuídas em 40 cursos, que ocorrerão nos Centros Estaduais e Centros Territoriais de Educação Profissional (CETEP), além de unidades compartilhadas na capital e em 77 municípios, distribuídos em 24 Territórios de Identidade do Estado.



Os classificados de acordo com o número de vagas por unidade ofertante deverão comparecer à unidade escolar para as quais concorreram à vaga, munidos de documentos como originais e cópias do histórico escolar, cédula de identidade, CPF e comprovante de residência com data recente. De acordo com o edital, a convocação dos candidatos do cadastro de reserva será nos dias 27 e 28/07/2023 e as aulas serão iniciadas no dia 31 de julho.



A lista dos contemplados no sorteio eletrônico está disponível no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br).



As vagas são dirigidas a estudantes que concluíram o Ensino Médio e suas modalidades na rede pública de Educação, no âmbito estadual, federal ou municipal, ou tenham, comprovadamente, estudado em instituição filantrópica. Ou ainda aqueles que tenham feito o Nível Médio em instituição privada na condição de bolsista integral.



Educação Profissional – A oferta da Educação Profissional e Tecnológica na rede estadual de ensino chega aos 27 Territórios de Identidade, em 324 unidades escolares, sendo 79 centros de educação profissional, 233 unidades escolares e 12 anexos, contabilizando 101 mil estudantes matriculados, com a abrangência em 230 municípios.



Cronograma



Matrícula para os contemplados no Sorteio Eletrônico: 25 e 26/07/2023

Convocação dos candidatos do cadastro de reserva: 27 e 28/07/2023

Início das aulas: 31/07/2023: Informações e Foto: Ascom/SEC

