SEC realiza mobilização em escolas para inscrição nos 43 cursos do Educar para Trabalhar

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) realizou, nesta sexta-feira (13), nos colégios estaduais Marquês de Maricá e Ministro Aliomar Baleeiro, uma mobilização para as inscrições de 43 cursos de qualificação profissional ofertados pelo programa Educar para Trabalhar. As inscrições seguem até o dia 23 de maio e devem ser feitas pelo endereço https://bit.ly/3LpNLYt. As vagas são gratuitas e as aulas são realizadas on-line, na modalidade Educação à Distância (EAD).



Durante a mobilização, os estudantes receberam informações sobre os cursos e tiraram dúvidas sobre as inscrições. Além disso, foram disponibilizados chromebooks e computadores para os interessados efetuarem as suas inscrições com o auxílio de técnicos da SEC. O superintendente da Educação Profissional e Tecnológica do Estado, Ezequiel Westphal, ressaltou a importância da mobilização. “A SEC está intensificando as inscrições nesta reta final e toda a nossa equipe está dando um apoio às unidades escolares para que tenhamos o máximo possível de estudantes dentro de um programa muito inclusivo, com a oferta de 43 opções de cursos de qualificação profissional”.



As irmãs gêmeas Rayanne e Rayssa de Sousa, 20, 3º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Marquês de Maricá, aproveitaram a oportunidade e já fizeram as suas inscrições para os cursos de Programador de Sistemas e Auxiliar de Laboratório de Microbiologia, respectivamente. “Gosto muito de tecnologia e, como pretendo focar nesta área, o curso vai me dar muita bagagem de conhecimento”, disse Rayanne. Já Rayssa quer se qualificar na área de Saúde. “Esta é uma nova área que pretendo seguir, pois têm muitas possibilidades no mundo do trabalho e estou muito animada”.



Para o estudante Felipe Dias, 16, 2º ano, do Colégio Estadual Ministro Aliomar Baleeiro, que também fez a sua inscrição na escola, o curso de Assistente Administrativo vai abrir muitas portas na sua carreira profissional. “Este curso vai dar um peso muito grande no meu currículo e sei que vai me proporcionar várias oportunidades, pois é uma área que possui muita demanda e eu gosto muito”, afirmou.



O sorteio eletrônico das vagas será no dia 24 de maio. Nesta mesma data será divulgado o resultado parcial da lista de classificados. O prazo para recursos será nos dias 25 e 26 de maio e o resultado final será publicado no dia 27 de maio. A matrícula ocorrerá de 28 de maio a 12 de junho e as aulas serão iniciadas no dia 13 de junho, em parceria com o Sistema S, composto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC); o Serviço Nacional de Aprendizagem industrial (SENAI); e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), sendo os responsáveis pela prestação dos serviços educacionais. Informações: ASCOM/GOVBA/ Foto: Foto: Claudionor Jr / SECBA.

