SEC realiza, nesta quarta (25), Dia D para seleção de monitores do programa Mais Estudo nas escolas estaduais

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) realiza, nesta quarta-feira (25), nas escolas da rede estadual de ensino, o Dia D para a seleção de monitores do programa Mais Estudo. A iniciativa conta com mobilizações de estudantes nas salas de aula, nas redes sociais das escolas e nos grupos de WhatsApp, com o intuito de informar sobre o funcionamento do programa e selecionar os candidatos interessados a partir da listagem de estudantes aptos e pré-selecionados pela SEC, baseada em suas notas. A seleção será realizada até a próxima sexta-feira (27).



O programa, ofertado pelo governo do Estado, por meio da SEC, oferece uma bolsa de R$ 100, por mês, durante os seis meses de vigência do programa, para os estudantes monitores. São 52 mil vagas disponíveis para os alunos que queiram atuar na monitoria em Língua Portuguesa, Matemática e Iniciação Científica, no turno oposto aos quais estão matriculados. Para este ano, foram destinados recursos próprios do Estado da ordem de R$ 31,2 milhões para o Mais Estudo.



Para estarem aptos a participar do programa, os estudantes interessados precisam seguir alguns critérios: estarem matriculados no ano de 2022; possuírem Cadastro de Pessoal Física (CPF); e terem obtido aproveitamento no componente curricular para o qual pleiteiam a monitoria, com média igual ou superior a oito, no ano anterior. Para mais informações, acesse o edital no endereço: https://bit.ly/3w3IUaK. Informações: ASCOM/GOVBA/ FOTO: Camila Souza/GOVBA

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários