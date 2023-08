SEC realiza nova avaliação diagnóstica de Português e Matemática nas escolas estaduais

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) realiza, entre 21 de agosto e 6 de setembro, mais uma rodada de avaliação diagnóstica de Português e Matemática na rede estadual de ensino. A previsão é a de que 26,4 mil estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e em torno de 123,4 mil do 3º ano do Ensino Médio façam as avaliações. Iniciada no último 24 de abril, a ação visa fortalecer as aprendizagens dos estudantes, a partir do uso de uma plataforma digital. A ferramenta pode ser acessada através de dispositivos disponíveis nas escolas, como tablets, chromebooks, notebooks e computadores ou mesmo pelos celulares dos alunos.O superintendente de Gestão da Informação Educacional da SEC, Rainer Guimarães, falou sobre o engajamento da comunidade escolar para a avaliação e como o diagnóstico contribui para o trabalho pedagógico e a recomposição das aprendizagens. “A Secretaria começou esta avaliação no mês de abril e além do diagnóstico, as aplicações contribuem para que os estudantes e professores percebam quais são as questões que precisam ser trabalhadas, considerando as especificidades de cada estudante”, afirmou.Coordenadora pedagógica do Colégio Estadual Maria de Lourdes Lima Pereira, em Barra do Tarrachil, no município de Chorrochó, Renata Alexandre também falou sobre o reflexo das avaliações no fazer pedagógico e nas aprendizagens a partir do uso da plataforma. “O acesso a essa ferramenta otimiza o desenvolvimento do trabalho pedagógico, tendo em vista que a equipe docente e a coordenação recebem, em tempo hábil, os índices de rendimento apresentados pelos estudantes durante a aplicação das atividades diagnósticas e de acompanhamento. A partir disso, é possível realizar o monitoramento e acompanhamento das aprendizagens e planejar intervenções com foco nas habilidades e competências mais fragilizadas”.A ferramenta usada dispõe de vários conteúdos digitais educacionais, a exemplo de materiais didáticos, atividades, provas e simulados, que podem ser acessados por estudantes, professores, coordenadores pedagógicos e gestores a qualquer hora e em qualquer lugar. A plataforma está disponível no Portal da Educação ( www.educacao.ba.gov.br ) ou pelo endereço http://enova.educacao.ba.gov.br/plurall-2