SEC realiza seleção de 2.488 professores para atuar no PROJOVEM￼

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) publicou, nesta quinta-feira (19), o edital para o processo interno de seleção de 2.488 professores que lecionam na Educação Básica, dentro das áreas específicas do Ensino Fundamental, e/ou na Qualificação Profissional e Participação Cidadã. As vagas são voltadas para a atuação no Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM), nas ofertas de Campo – Saberes da Terra; e Urbano – Formação Básica/ Ensino Fundamental e Qualificação Social e Profissional.



>> Baixe o edital para mais informações e saber locais de atuação (https://bit.ly/3loG1Ly)



As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas no período de 20 a 31 de maio, por meio de formulário constante no ANEXO II do edital, disponível para baixar no endereço https://bit.ly/3loG1Ly, que deverá ser preenchido e encaminhado, exclusivamente, junto com os documentos solicitados, enviados pelos Correios ou entregues no Protocolo Geral da SEC, situada na 5ª Avenida, 550, Centro Administrativo da Bahia – CAB, Salvador/BA, CEP: 41.745-004, endereçado à SEC/SUPROT (Sala 214).



A seleção interna é para os seguintes componentes curriculares/áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Inglês, Matemática, Ciências Humanas, Ciências Exatas e da Natureza, Linguagens, Códigos e Tecnologias e mais Qualificação profissional e Participação Social Cidadã. A participação no PROJOVEM não poderá prejudicar a carga horária regular desempenhada pelos servidores e a programação estabelecida pela SEC em atenção ao seu vínculo funcional.



O processo de seleção será em etapa única, compreendida da análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório, tendo como foco a avaliação do perfil profissional para atuar no programa, a partir da formação acadêmica e profissional, consoante os indicadores e os critérios estabelecidos no edital.



O resultado parcial dos candidatos selecionados, em ordem decrescente de pontuação, por modalidade, município e curso, será publicado no dia 6 de junho, no Portal da Educação (http://www.educacao.ba.gov.br), de acordo com a ordem de classificação obtida. Será respeitado o prazo legal de dois dias úteis, após a publicação da lista de resultado parcial, encaminhando o recurso exclusivamente no endereço eletrônico: [email protected]. O resultado final da seleção será publicado no dia 9 de junho, no Portal da Educação.



Mais informações podem ser solicitadas pelo telefone (71) 3115-9164/9197 ou pelo e-mail [email protected]. Informações: ASCOM/GOV BA. Foto: Elói Corrêa/GOVBA

