” Secão” foi beneficiado com o saidão do Conjunto Penal de Jequié e foi morto a tiros em Ipiaú

Ítalo Batista, mais conhecido como ” Secão”, foi beneficiado com. O saidão se carnaval do conjunto penal de Jequié, e ganhou liberdade na última segunda – feira (08). Na tarde de hoje (10), no bairro Euclides Neto, Ipiaú, homens armados efetuaram vários disparos de arma de fogo e acabaram matando Ítalo. Prepostos do IML de Jequié e removeram o corpo da vítima para necrópsia em Jequié.

Segundo informações policiais, a vítima respondia crime de roubo e também já teria sido vítima de tentativa de homicídio em 2015.

No saidão da última segunda – feira (08), junto com Ítalo, foram beneficiados outros 30 detentos.

Comentários no Facebook:

Comentários