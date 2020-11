Secretaria da Educação do Estado lança chamada pública para a 9ª edição da FECIBA nesta quarta-feira (11).

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) lança, nesta quarta-feira (11), a chamada pública para a 9ª edição da Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA). A cerimônia será realizada às 10h, através do Canal do Youtube Educação Bahia (https://bit.ly/3kkEF1k), com a participação dos secretários estaduais da Educação, Jerônimo Rodrigues; de Ciência, Tecnologia e Inovação, Adélia Pinheiro; e do palestrante José Breno, que é assessor na Implantação de Projetos de Iniciação Científica, Robótica Educacional, Programação e Cultura Maker na Educação Básica na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).

A FECIBA tem como objetivo popularizar e incentivar a ciência por meio de apresentações de projetos desenvolvidos por estudantes da rede pública.

Para a participação na 9ª FECIBA, a adesão das escolas será realizada entre os dias 12 de novembro a 2 de dezembro, com as submissões dos projetos no período de 3 de dezembro a 8 de janeiro de 2021.

