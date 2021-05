Secretaria de Agricultura de Jequié e Bahia Pesca distribui alevinos para produtores da Zona Rural do município

Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e incentivar a piscicultura nas comunidades rurais, a Prefeitura de Jequié, por meio da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, em parceria com a Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura (SEAGRI), distribuiu, 15 mil alevinos de tilápia para os produtores rurais das localidades do Rio do Antônio, Marcela 2 e 3, e Assentamento São Judas Tadeu, na Zona Rural do município.