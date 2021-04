Secretaria de Cultura divulga agenda cultural desta semana em Jequié

Seguindo a programa de eventos e com transmissão online e gravados, de forma que a realização dos mesmos não conte com aglomeração, mantendo as orientações de enfrentamento da pandemia. A prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura, divulgou a agenda de transmissão, que começa hoje (15), e segue até o dia dia 17. Ás 18 horas de hoje (15), tem transmissão com Guilherme Barreto, no dia (16), é a vez do Jequieense Yan Quadros e para finalizar, dia (17), tem aulão show com Nadson Alves. Todas as transmissões serão realizadas no canal oficial da prefeitura de Jequié no Youtube, mas sua produção e realização é de responsabilidade dos idealizadores.

