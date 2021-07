Secretaria de Desenvolvimento Social de Jequié em parceria com o SENAI encerram Curso de Pizzaiolo

O prefeito de Jequié, Zé Cocá, acompanhou, ontem (22), a aula magna da primeira turma do curso profissionalizante gratuito de Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica, de iniciativa da Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Desenvolvimento Social. O gestor marcou presença, também, no encerramento do curso de Pizzaiolo, executado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e Caixa Econômica Federal.

Durante a solenidade de encerramento do curso de Pizzaliolo, acompanharam o prefeito, a vice-prefeita e secretária de Saúde, Polliana Leandro; a secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia Miranda Brandão Santana; o secretário de Governo, Hassan Iossef; e demais secretários municipais; a gestora de Políticas Públicas, Marinelma Macedo; o gestor municipal do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Emerson Nery; o gestor da Proteção Especial, Alexandro Luiz Bomfim; a coordenadora da Central de Cursos, Geisa Calhau; o coordenador de Cursos do SENAI/Jequié, Massai Barreto; a equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Social e alunos do Programa Desenvolve Jequié.

o encerramento do Curso de Pizzaiolo, se dedicou à degustação das pizzas produzidas pelos alunos, que botaram a mão na massa para o recebimento do certificado do SENAI. Foi um momento de agradecimentos, testemunhos dos alunos que passaram pelo Programa e, agora, os novos pizzaiolos do município de Jequié.

